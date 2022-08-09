Цены на нефть выросли на новости о приостановке транзита через Украину

Мировые цены на нефть, слабо увеличивавшиеся утром, ускорили рост почти до 1% после сообщения о том, что "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ в направлении Венгрии, Чехии и Словакии.

Мировые цены на нефть, слабо увеличивавшиеся утром, ускорили рост почти до 1% после сообщения о том, что "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ в направлении Венгрии, Чехии и Словакии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,95%, до 97,57 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 91,5 доллара.

Сегодня "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" — в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

09.11

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 90,56 доллара.

Стоимость нефти снизилась на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.