Цены на нефть выросли на коррекции и ослаблении доллара

Мировые цены на нефть выросли в четверг утром.

Мировые цены на нефть выросли в четверг утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после предыдущего снижения и на фоне удешевления доллара к мировым валютам.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,43% - до 85,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 79,05 доллара.

В предыдущие два дня нефть дешевела. Этому способствовали, в частности, данные по запасам сырья в США: в среду после выхода статистики котировки нефти снижались в пределах 1,5%. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 млн баррелей.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,25%, до 103,66 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.