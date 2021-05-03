Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара

Ранее днем нефть умеренно дешевела

Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,12%, до 67,51 доллара США за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 1,34%, до 64,43 доллара США за баррель. Ранее днем нефть умеренно дешевела.

Позитива нефтяным котировкам придает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, в частности, к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 90,96 пункта. Как правило, курс американской валюты и нефтяные котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

В целом же на рынке всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть. Так, в выходные суточный прирост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии, одном из крупнейших мировых импортеров этого вида сырья, превысил 400 тысяч. Индия находится на втором месте по числу заболевших после США - 19,9 миллиона против 32 миллионов в Штатах.