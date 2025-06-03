Цены на нефть выросли на фоне геополитической напряженности и других факторах

Мировые цены на нефть во вторник утром немного выросли на совокупности факторов, среди которых выделяются геополитическая напряженность, ожидание дальнейших сведений относительно добычи стран ОПЕК+ и спрос на топливо в летний автомобильный сезон.

Мировые цены на нефть во вторник утром немного выросли на совокупности факторов, среди которых выделяются геополитическая напряженность, ожидание дальнейших сведений относительно добычи стран ОПЕК+ и спрос на топливо в летний автомобильный сезон.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,19% - до $64,75 за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до $62,74.

Рынки следят за новостями относительно текущей геополитической ситуации. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения ИРИ урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение.

Кроме того, в субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.