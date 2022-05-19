О нас

Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США Мировые цены на нефть в четверг утром выросли более чем на 1% на данных Минэнерго США о неожиданном снижении ее запасов.
Энергетика
19 мая 2022 г. 09:07
Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли более чем на 1% на данных Минэнерго США о неожиданном снижении ее запасов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39%, до 110,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 108,12 доллара.

Оптимизму на нефтяном рынке в среду способствуют статданные Минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 млн баррелей, до 420,8 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1,4 млн.

Однако ралли на нефтяном рынке вскоре может быть завершено. По словам аналитика Стивена Иннеса, которые приводит газета Wall Street Journal, это очень нестабильный рынок, и есть достаточно причин, по которым трейдеры могут стремиться продавать в текущих условиях. Так, существует возможность появления на рынке венесуэльской нефти, отмечает эксперт.

Ранее, 17 мая, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices rise amid decline in US inventories

Другие новости из категории

Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность
Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность
19 мая 2022 г. 01:46
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Цены на газ в Европе немного снизились
Цены на газ в Европе немного снизились
19 мая 2022 г. 01:11
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов в два раза
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов в два раза
18 мая 2022 г. 17:45
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 3,7 раза
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 3,7 раза
18 мая 2022 г. 17:34
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%
18 мая 2022 г. 17:34
Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
18 мая 2022 г. 16:16
Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов
Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов
18 мая 2022 г. 15:34
SOCAR назвал объем поставок нефти в Израиль в этом месяце
SOCAR назвал объем поставок нефти в Израиль в этом месяце
18 мая 2022 г. 13:32
Цены на газ в Европе подорожали более чем на 2%
Цены на газ в Европе подорожали более чем на 2%
18 мая 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi