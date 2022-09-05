Цены на нефть выросли до 3%

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, инвесторы оценивают факторы со стороны предложения и спроса. Одним из них является рост цен на газ, так как он может стать причиной увеличения потребности в топливе.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, инвесторы оценивают факторы со стороны предложения и спроса. Одним из них является рост цен на газ, так как он может стать причиной увеличения потребности в топливе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,33%, до 96,12 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,1%, до 89,56 доллара.

Кроме того, рынки пребывают в ожидании заседания ОПЕК+, запланированного на понедельник. Трейдеры полагают, что, возможно, альянс вынесет решение о сокращении или увеличении нефтяной добычи, о котором ранее упомянул министр энергетики Саудовской Аравии.

По мнению аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), слова которого приводит агентство Блумберг, перспектива увеличения спроса на нефть, вызванного скачком цен на природный газ, является одним из факторов, стимулирующих цены нефти. "Другой — некоторые, вероятно, ожидают каких-то действий от ОПЕК+ сегодня позже", — добавил он.

10.04

Цены на нефть продолжили рост, подскочив более чем на 1 доллар за баррель в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, инвесторы в ожидании решения заседания ОПЕК+, который состоится сегодня, 5 сентября.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,88 доллара, или 2%, до 94,90 доллара за баррель к 03:45 по Гринвичу после роста на 0,7% в пятницу.

Американская нефть WTI торговалась на уровне 88,60 долларов за баррель, что на 1,73 доллара или 2%, выше после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Рынки США закрыты в связи с государственным праздником - Днем труда.

Ожидается, что страны-экспортеры нефти могут принять решение о сохранении текущего уровня добычи или даже сократить ее, чтобы поддержать цены, несмотря на то, что поставки остаются ограниченными.