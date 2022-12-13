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Цены на нефть выросли более чем на 1%

Цены на нефть выросли более чем на 1% Мировые цены на нефть во вторник утром выросли. Рынки оценивают вероятность повышения спроса на этот вид сырья.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 10:00
Цены на нефть выросли более чем на 1%

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли. Рынки оценивают вероятность повышения спроса на этот вид сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,41% - до 79,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 74,17 доллара.

Во вторник утром стоимость нефти растет, пока инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения спроса на этот вид сырья на рынке. Так, увеличение спроса может последовать за ослаблением коронавирусных ограничений в Китае.

"Оживление на рынке и сопутствующее повышение спроса на нефть затмят опасения по поводу снижения темпов экономического роста", - сказал агентству Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан.

Также трейдеры оценивают вероятность сокращения предложения "черного золота" на фоне недавних новостей об остановке прокачки нефти из-за утечки по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США. По данным СМИ, свыше 14 тыс. баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас.

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Версия на английском языке Oil prices rise over 1%

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