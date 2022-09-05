Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть продолжили рост, подскочив более чем на 1 доллар за баррель в понедельник.

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Цены на нефть продолжили рост, подскочив более чем на 1 доллар за баррель в понедельник. Как передает Report со ссылкой на Reuters, инвесторы в ожидании решения заседания ОПЕК+, который состоится сегодня, 5 сентября. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,88 доллара, или 2%, до 94,90 доллара за баррель к 03:45 по Гринвичу после роста на 0,7% в пятницу. Американская нефть WTI торговалась на уровне 88,60 долларов за баррель, что на 1,73 доллара или 2%, выше после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Рынки США закрыты в связи с государственным праздником - Днем труда. Ожидается, что страны-экспортеры нефти могут принять решение о сохранении текущего уровня добычи или даже сократить ее, чтобы поддержать цены, несмотря на то, что поставки остаются ограниченными. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti 1 dollardan çox artıb