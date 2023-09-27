Цены на нефть выросли более чем на 1%

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост сегодня утром.

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост сегодня утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,01%, составив 94,91 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли на 1,06% и составили 91,35 доллара за баррель.

На цены повлияли опасения, связанные с тем, что спрос сильно превысит предложение после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи. Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнергетики США будут опубликованы позднее сегодня.