Цены на нефть восстановились после спада накануне

Цены на нефть выросли утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Цены на нефть выросли утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,99 доллара за баррель. Это на 0,4 доллара (0,52%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,54 доллара (0,75%) и составили 72,73 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей, что стимулировало опасения в отношении спроса на топливо и оказало давление на нефтяной рынок накануне.