О нас

Цены на нефть восстановились после спада накануне

Цены на нефть восстановились после спада накануне Цены на нефть выросли утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.
Энергетика
5 января 2024 г. 10:39
Цены на нефть восстановились после спада накануне

Цены на нефть выросли утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,99 доллара за баррель. Это на 0,4 доллара (0,52%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,54 доллара (0,75%) и составили 72,73 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей, что стимулировало опасения в отношении спроса на топливо и оказало давление на нефтяной рынок накануне.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
29 декабря 2023 г. 16:20
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
29 декабря 2023 г. 22:57
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi