Цены на нефть восстановились после падения более чем на 4%

Мировые цены на нефть коррекционно выросли в четверг утром после потери 4% стоимости накануне на опасениях инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Мировые цены на нефть коррекционно выросли в четверг утром после потери 4% стоимости накануне на опасениях инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,82%, до 72,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,58%, до 69 долларов.

Цены на нефть корректируются после падения в среду. Нефть марки Brent потеряла 4,17% стоимости, марки WTI - 4,27%. Инвесторы продавали активы на опасениях замедления экономического роста и падения спроса на нефть несмотря на дополнительное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.

В частности, нефть дешевела два дня подряд перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 5-5,25%.