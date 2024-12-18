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Цены на нефть восстановились после двухдневного спада

Цены на нефть восстановились после двухдневного спада Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду после двухдневного спада. Инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Энергетика
18 декабря 2024 г. 09:49
Цены на нефть восстановились после двухдневного спада

Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду после двухдневного спада. Инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,04 (0,05%) - до $73,23 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,08 (0,11%) - до $70,16 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы сегодня вечером.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

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Версия на английском языке Oil prices recover after two-day decline

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