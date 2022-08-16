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Цены на нефть во вторник днем перешли к росту

Цены на нефть во вторник днем перешли к росту Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту после утреннего снижения, торги остаются волатильными на опасениях вокруг экономики и спроса.
Энергетика
16 августа 2022 г. 16:52
Цены на нефть во вторник днем перешли к росту

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту после утреннего снижения, торги остаются волатильными на опасениях вокруг экономики и спроса.

Как передает Report, этой следует из данных торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 95,5 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 90,11 доллара. Утром нефть дешевела.

Нефтяные котировки остаются волатильными. Опубликованная в понедельник статистика по Китаю, которая показала более слабый рост промпроизводства по сравнению с прогнозами, усилила опасения вокруг экономики и перспектив спроса на этот вид сырья. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

После выхода данных по Китаю, а также на ожиданиях по ядерной сделке, нефть подешевела в понедельник на 3%. Во вторник днем котировки показывают незначительный рост менее чем на 1 доллар.

11.47

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились, инвесторы оценивают факторы со стороны спроса и предложения.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,72%, до 94,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 89 долларов.

Одним из факторов, влияющих на рост предложения является возможное приближение Ирана к возобновлению ядерной сделки, которая, вероятно, приведет к увеличению поставок "черного золота".

Также инвесторы реагируют на прогноз Минэнерго США о том, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в сентябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 141 тыс. баррелей в день, или на 1,6%, до 9,049 млн баррелей.

В то же время влияние на спрос оказывает слабая статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Промпроизводство в КНР в июле в годовом выражении показало рост на 3,8%, хотя аналитики ожидали увеличения на 4,6%.

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Версия на английском языке Oil prices fall in anticipation of supply and demand statistics
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