Цены на нефть вновь пошли вниз на фоне неожиданного роста запасов в США

Между тем, Brent продолжает оставаться на уровне выше 50 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% — до 50,64 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 47,53 доллара США за баррель.

"Цены на нефть несколько ослабли после того, как отчет API о запасах показал второй рост подряд", — отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует агентство Reuters.

Ранее в среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 11 декабря на 2 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Неделей ранее запасы в США подскочили сразу на 15,2 миллиона баррелей. Этот рост стал самым значительным с апреля.

Трейдеры также продолжают оценивать неоднозначные перспективы спроса на нефть. С одной стороны, появление вакцин от коронавируса позволяет более оптимистично оценивать перспективы восстановления мировой экономики. С другой — число заражений продолжает расти значительными темпами в США и некоторых странах Европы и Азии, ряд стран ужесточают карантинные ограничения.