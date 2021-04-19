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Цены на нефть вернулись к росту после коррекционного снижения днем

Цены на нефть вернулись к росту после коррекционного снижения днем Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 66,86 доллара, а на WTI -  63,33 доллара США за баррель
Энергетика
19 апреля 2021 г. 19:46
Цены на нефть вернулись к росту после коррекционного снижения днем

Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером после коррекционного снижения днем, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 66,86 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,22%, до 63,33 доллара США за баррель, майских — на 0,17%, до 63,24 доллара США.

Днем цены на нефть снижались примерно на 0,2% после того, как по итогам минувшей недели они стали выше на 6%. Такой рост был связан с ожиданиями восстановления экономики, а также после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз роста спроса на нефть.

Теперь же цены вернулись к росту, но аналитики отмечают сохраняющуюся неопределенность, вызванную ростом заболеваемости коронавирусом.

"В условиях, когда количество случаев заражения коронавирусом в мире достигает новых рекордов, перспективы устойчивого роста на данном этапе кажутся ограниченными", — сказал агентству Bloomberg глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

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