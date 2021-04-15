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Цены на нефть вернулись к росту на общем оптимизме

Цены на нефть вернулись к росту на общем оптимизме Оптимизм трейдеров по-прежнему связан с оценкой баланса спроса и предложения нефти на рынке
Энергетика
15 апреля 2021 г. 20:09
Цены на нефть вернулись к росту на общем оптимизме

Мировые цены на нефть вернулись в четверг вечером к росту на общем оптимизме после коррекционного снижения днем, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 66,73 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 63,23 доллара США за баррель.

Накануне цены на нефть выросли в пределах 5%, что привело к коррекционному снижению котировок ранее в четверг.

Оптимизм трейдеров по-прежнему связан с оценкой баланса спроса и предложения нефти на рынке. В среду минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране самыми быстрыми с февраля темпами, до 492,4 миллиона баррелей, а Международное энергетическое агентство (EIA) повысило прогноз спроса на сырье в мире в 2021 году.

Аналитики Energy Aspects, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что мировой спрос на нефть "восстанавливается, хотя и неравномерно".

Кроме того, сильная статистика из США, свидетельствующая о росте экономики, поддерживает позитивные настроения на рынке. Объем розничных продаж в США в марте вырос на 9,8% по сравнению с февралем, что стало рекордом с мая 2020 года.

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Версия на английском языке Oil prices regain growth on general optimism

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