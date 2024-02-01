О нас

Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне

Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне Цены на нефть повысились в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.
Энергетика
1 февраля 2024 г. 10:24
Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне

Цены на нефть повысились в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,84 доллара за баррель. Это на 0,29 доллара (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В среду эти контракты подешевели на 1,95 доллара (2,4%), до 80,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3 доллара (0,4%), до 76,15 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 1,97 доллара (2,5%), до 75,85 доллара за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI – на 5,9%.

Отметим, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices rise after declining a day earlier

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi