Цены на нефть в ходе утренних торгов выросли после снижения накануне

Цены на нефть повысились в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Цены на нефть повысились в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,84 доллара за баррель. Это на 0,29 доллара (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В среду эти контракты подешевели на 1,95 доллара (2,4%), до 80,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3 доллара (0,4%), до 76,15 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 1,97 доллара (2,5%), до 75,85 доллара за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI – на 5,9%.

Отметим, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.