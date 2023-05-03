Цены на нефть в ходе утренних торгов не продемонстрировали единую динамику

Мировые цены на нефть стабилизировались после того, как накануне эти котировки потеряли более 5%. При этом они не продемонстрировали единую динамику.

Мировые цены на нефть стабилизировались после того, как накануне эти котировки потеряли более 5%. При этом они не продемонстрировали единую динамику.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33%, до 75,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,03%, до 71,64 доллара.

Эксперты отмечают, что на динамику нефтяных цен последнее время сильнее всего влияет макростатистика. Так, вчера цены на нефть обоих марок потеряли 5,16% и 5,29% своей стоимости соответственно, что было вызвано публикацией данных промышленности еврозоны и Китая.

В дальнейшем же для цен на нефть может стать важным решение Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно CME Group, почти 90% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки в США, о котором должны объявить сегодня, на 0,25 процентного пункта. Остальные ждут сохранения на текущем уровне.

Среди инвесторов есть опасения, что очередной виток повышений ставки рефинансирования в Штатах еще сильнее замедлит мировой экономический рост и существенно понизит спрос на нефть.