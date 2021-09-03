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Цены на нефть утром в пятницу перешли к стабильности

Цены на нефть утром в пятницу перешли к стабильности Мировые цены на нефть в пятницу утром торгуются без единой динамики недалеко от уровней вчерашнего закрытия после того, как с начала недели марка Brent подорожала на 12%, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
3 сентября 2021 г. 09:33
Цены на нефть утром в пятницу перешли к стабильности

Мировые цены на нефть в пятницу утром торгуются без единой динамики недалеко от уровней вчерашнего закрытия после того, как с начала недели марка Brent подорожала на 12%, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent осталась на уровне предыдущего закрытия торгов в 73,03 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,19%, до 69,86 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика после того, как по итогам четырех предыдущих торговых дней "черное золото" сильно подорожало. Нефть марки Brent поднялась в цене на 12%, а марки WTI – на 10%. Такому подъему способствовали различные факторы, в том числе ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. Однако сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, нефтедобытчики в Мексиканском заливе США возобновили свою деятельность после урагана.

Теперь вечером будут обнародованы данные нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США.

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Версия на английском языке Oil prices trading flat

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