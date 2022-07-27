Цены на нефть ускорили темпы роста на статистике из США

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации данных о снижении запасов нефти в США.

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации данных о снижении запасов нефти в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,22% — до 100,67 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 96,06 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 0,45% и 0,14% соответственно.

09.18

Мировые цены на нефть в среду незначительно выросли после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 99,53 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 95,31 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизились на 4 млн баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует Минэнерго США. Как полагают аналитики, ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 млн баррелей.