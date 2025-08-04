Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение днем в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении избытка предложения, усилившиеся после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном наращивании добычи в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 по Бакинскому времени составляет $68,61 за баррель, что на $1,06 (1,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,12 (1,66%), до $66,21 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.