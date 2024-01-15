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Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник.
Энергетика
15 января 2024 г. 20:17
Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник.

Как передает Report, об этом пишет Interfax.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на $0,80 (1,02%), до $77,49 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,83 (1,14%), до $71,85 за баррель.

Объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в понедельник, поскольку в США отмечается День Мартина Лютера Кинга.

Транспортная ассоциация Baltic and International Maritime Council (BIMCO) сообщила, что военные США предупредили её о сохранении высокой степени рисков для судов, следующих через Красное море.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. В воскресенье военные сбили еще одну хуситскую ракету.

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