Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение, инвесторы негативно оценивают ряд макроэкономических новостей.

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение, инвесторы негативно оценивают ряд макроэкономических новостей.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,17%, до 96,02 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 90,02 доллара. При этом утром цены снизились на 1,12% и 1,13% соответственно.

Негативное влияние на цены оказывает макроэкономическая статистика из Китая. Ранее в понедельник стало известно, что объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса, и политикой "нулевой заболеваемости" в стране.

Кроме того, рынки оценивают факторы, указывающие на возможное увеличение предложения нефти в скором будущем — инвесторы следят за переговорами США и Ирана по поводу увеличения поставок "черного золота" на рынок.

Негативное влияние на цены на нефть также оказывает укрепляющийся доллар. Утром индекс доллара растет на 0,32% и составляет 105,97.

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Котировки нефти снизились в понедельник утром на опасениях о сокращении глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Как передает Report, об этом пишет Trading Economics.

Октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на 0,98 долларов (1%), до 97,17 долларов за баррель. В пятницу Brent подешевела на 1,45 долларов, до 98,15 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,9 долларов (0,98%), до 91,19 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2,25 долларов, до 92,09 долларов за баррель.

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) предложил ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило Politico. По данным газеты, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что "лица, не являющиеся гражданами США", и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в американские санкционные списки, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнеры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены.

На прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.