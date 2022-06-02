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Цены на нефть ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

Цены на нефть ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+ Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение до 2,7% в ожидании решений ОПЕК+ по сделке.
Энергетика
2 июня 2022 г. 15:23
Цены на нефть ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение до 2,7% в ожидании решений ОПЕК+ по сделке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,71% — до 113,14 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 112,09 доллара. Утром нефть дешевела на 1,5%.

Главным событием недели на нефтяном рынке является заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Странам альянса предстоит решить, продолжать ли плановое увеличение добычи нефти в июле, то есть на 432 тыс. баррелей в сутки.

Трейдеры оценивают и новость агентства Reuters о том, что ОПЕК+ работает над тем, чтобы компенсировать падение добычи нефти в России из-за санкций, которое оценивается примерно в 1 млн баррелей в день.

Источники агентства добавили, что Россия может согласиться с тем, чтобы другие производители компенсировали ее снижение добычи, но это может произойти не в четверг и не в полном объеме. В то же время другой источник в ОПЕК+ выразил уверенность, что решение по этому вопросу "весьма вероятно" на встрече в четверг.

10.34

Мировые цены на нефть в четверг утром упали более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией.

Как передает Report, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,55%, до 114,49 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 113,3 доллара.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне западных санкций. Ожидания увеличения производства "черного золота" сдерживают котировки.

Не дает заметной поддержки и статистика Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на четверг. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 мая снизились на 1,2 млн баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в четверг. Аналитики ждут снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

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