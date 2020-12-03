Цены на нефть ускорили снижение на неопределенности вокруг сделки ОПЕК+

Члены альянса должны определиться с параметрами сделки по сокращению добычи на период с 2021 года

Цены на нефть в четверг днем несколько усилили снижение по сравнению с утренней динамикой, рынки продолжают следить за новостями вокруг обсуждений параметров сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.11 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56% — до 47,98 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 44,98 доллара США за баррель. Утром котировки снижались на 0,1%.

После двухдневного перерыва, взятого по итогам безрезультатной встречи ОПЕК, страны ОПЕК+ вновь соберутся за столом переговоров в четверг, члены альянса должны определиться с параметрами сделки по сокращению добычи на период с 2021 года. По данным источников СМИ, альянс может по итогам встречи продлить текущие сокращения добычи с последующим постепенным ее увеличением.

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

"Все еще остаются ожидания того, что группа придет к соглашению", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков ING Economics.

Ожидания по вакцине от коронавируса сдерживают цены на нефть от заметного падения. Инвесторы надеются, что вакцина поможет взять ситуацию с заражениями под контроль и поддержит восстановление экономики, что, в свою очередь, отразится на нефтяном спросе. В среду вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Великобритании.