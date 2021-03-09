Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях по спросу и предложению

Со стороны предложения инвесторы ждут, что усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи помогут дать ценам поддержку

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 1,4-1,5% по сравнению с утренней динамикой, продолжают поддерживать котировки оптимизм по спросу и ожидания по добыче, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 15.45 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51%, до 69,27 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 65,96 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала на 0,8-0,9%.

Общие ожидания по балансу спроса и предложения на рынке нефти продолжают поддерживать стоимость этого вида сырья. Со стороны предложения инвесторы ждут, что усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи помогут дать ценам поддержку.

Трейдеры продолжают оценивать недавние события, касающиеся атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ранее хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.

Перспективы по спросу поддерживают продолжающаяся вакцинация и меры поддержки экономики властями и центробанками разных стран. Участники торгов надеются, что такие меры будут способствовать восстановлению экономики и вместе с этим — нефтяного спроса.