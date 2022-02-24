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Цены на нефть ускорили рост до 6%

Цены на нефть ускорили рост до 6% Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 6%, марка Brent превысила 103 доллара США за баррель впервые с 3 сентября 2014 года.
Энергетика
24 февраля 2022 г. 12:15
Цены на нефть ускорили рост до 6%

Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 6%, марка Brent превысила 103 доллара США за баррель впервые с 3 сентября 2014 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 6,2% — до 102,89 долларов за баррель. Майский фьючерс подорожал на 6,28%, до 99,94 доллара; апрельские фьючерсы на WTI выросли в цене на 6,43%, до 98 долларов за баррель.

07.36

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,30%, до 100,04 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 07:21 (бакинское время).

По состоянию на 07:25, стоимость Brent росла на 2,45%, торгуясь на уровне 99,21 долларов США за баррель.

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Версия на английском языке Oil prices see accelerated growth
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti 100 dollara çatır

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