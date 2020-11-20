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Цены на нефть усиливают рост

Цены на нефть усиливают рост Это связано со всё более крепнущей уверенностью в глобальном росте спроса на сырьё на фоне новостей о вакцинах от коронавируса
Энергетика
20 ноября 2020 г. 15:40
Цены на нефть усиливают рост

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличивают темпы роста на всё более крепнущей уверенности в глобальном росте спроса на сырьё на фоне новостей о вакцинах от коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 44,41 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,26% — до 42,01 доллара США за баррель.

В пятницу цены на нефть продолжают расти, в то время как инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье. Всю неделю стоимость сырья поддерживали новости о вакцинах от коронавируса, разрабатываемых несколькими компаниями, Moderna, Pfizer и BioNTech, которые сообщали об их эффективности примерно на 95%.

"Новости о вакцинах подтверждают наше мнение о том, что мировой спрос на нефть вырастет по ходу 2021 года", — цитирует агентство Bloomberg аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum).

В то же время эксперты предупреждают, что, несмотря на волну оптимизма в краткосрочной перспективе ситуация на рынке продолжает оставаться сложной, поскольку в связи с пандемией коронавируса вводятся новые карантинные меры, ограничивающие передвижения, эпидемиологическая обстановка остается тяжелой в США и Европе.

"Есть надежда на лучшие времена, но ближайшее будущее выглядит мрачным. Уровень заболеваемости COVID-19 в Северной Америке и Европе вызывает тревогу", — отметил также Шум.

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