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Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть ускорили падение Мировые цены на нефть в среду днем усилили темпы снижения в среднем до 1,5% на ожидании роста недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
27 октября 2021 г. 14:21
Цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть в среду днем усилили темпы снижения в среднем до 1,5% на ожидании роста недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.48 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,14%, до 84,67 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,49%, до 83,39 доллара США за баррель. Утром нефть подешевела на 0,5% и 0,7% соответственно.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 октября выросли на 2,3 миллиона баррелей. API также оценивает рост запасов бензина в 0,5 миллиона, дистиллятов — в один миллиона баррелей, при этом падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) — в 3,7 миллиона.

Минэнерго США сообщит официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также добыче нефти за прошлую неделю позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.

Рынки также ожидают встречу ОПЕК+ на следующей неделе. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает, что ОПЕК+ на встрече 4 ноября сохранит текущие параметры сделки, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

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