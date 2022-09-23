Цены на нефть усилили падение на опасениях за спрос

Мировые котировки нефти в пятницу днем усилили снижение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья.

Мировые котировки нефти в пятницу днем усилили снижение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 2,9%, до 87,84 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,28%, до 80,75 доллара.

Сокращение спроса может произойти из-за ожидаемой рецессии вслед за ужесточением монетарной политики различными регуляторами в борьбе с инфляцией.

Так, учетные ставки повысили Федеральная резервная система (ФРС) США, британский центробанк и ЦБ Швейцарии. Центробанк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику.

Также позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на восемь — до 599 агрегатов.

09.32

Мировые котировки нефти в пятницу утром опустились, рынки опасаются рецессии после ряда повышений ставок мировыми центробанками, что отражается на ожиданиях по спросу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46%, до 90,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 83,11 доллара.

На текущей неделе ряд мировых центробанков принял решение о повышении ставок, среди которых Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Банк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику. Рынки опасаются, что повышения могут привести к глобальной рецессии, что в свою очередь отражается на ожиданиях по нефтяному спросу.

Повышение ставки ФРС в то же время заметно поддержало курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) с начала недели укрепился на 1,5%, со 109,6 пункта, сейчас торгуется на уровне 111,39 пункта. Значение выше 111 пунктов является максимальным за 20 лет. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Некоторую поддержку для нефтяных котировок дают геополитические риски, в частности, указ президента РФ о начале частичной мобилизации. Обострение ситуации может привести к новым санкциям против России, которая является одним из крупнейших нефтедобытчиков в мире и была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.