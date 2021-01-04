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Цены на нефть ушли в минус на неопределенности перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть ушли в минус на неопределенности перед встречей ОПЕК+ Утром в понедельник нефть уверенно дорожала, и цена барреля марки Brent превышала 53 доллара США впервые с 4 марта, однако она не смогла удержаться в плюсе и перешла к снижению
Энергетика
4 января 2021 г. 17:55
Цены на нефть ушли в минус на неопределенности перед встречей ОПЕК+

Мировые цены на нефть, которые росли утром в понедельник более чем на 2%, днем перешли к снижению в ожидании решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 16.40 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% — до 51,76 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 48,27 доллара США за баррель.

Утром в понедельник нефть уверенно дорожала, и цена барреля марки Brent превышала 53 доллара США впервые с 4 марта, однако она не смогла удержаться в плюсе и перешла к снижению.

Трейдеры ждут новостей, связанных с решениями ОПЕК+ по дальнейшему уровню добычи нефти. Альянсу в понедельник предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

"Начало нового года создает проблемы для ОПЕК+, поскольку изменился баланс рисков для восстановления спроса на нефть", — полагает стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), мнение которого приводит агентство Reuters.

В то же время источник в одной из делегаций сказал в понедельник, что консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

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