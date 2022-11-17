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Цены на нефть упали из-за слабого спроса со стороны Китая

Цены на нефть упали из-за слабого спроса со стороны Китая Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается на низком уровне.
Энергетика
17 ноября 2022 г. 09:43
Цены на нефть упали из-за слабого спроса со стороны Китая

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается на низком уровне.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13% - до 91,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 84,42 доллара.

Крупнейший импортер сырья - Китай - по-прежнему придерживается политики "нулевого" COVID, которая подразумевает ряд ограничений для сдерживания пандемии. Ограничения распространяются в том числе на передвижение граждан, что приводит к падению спроса на топливо.

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Версия на английском языке Oil prices fall due to low demand from China

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