Цены на нефть упали из-за слабого спроса со стороны Китая

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается на низком уровне.

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается на низком уровне.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13% - до 91,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 84,42 доллара.

Крупнейший импортер сырья - Китай - по-прежнему придерживается политики "нулевого" COVID, которая подразумевает ряд ограничений для сдерживания пандемии. Ограничения распространяются в том числе на передвижение граждан, что приводит к падению спроса на топливо.