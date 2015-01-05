​Цена нефти упала до самой низкой отметки с 2009 года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стабильное снижение цен на мировом нефтяном рынке за последние 6 недель привело к падению цены нефти до минимального значения за последние 5,5 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на информационный портал Bloomberg, стоимость нефти марок WTI и Brent в течение дня упала на 1,16 доллара (2,20%) и 1,31 доллара (2,32%) (по Бакинскому времени в 16:00) и составила 51,53 и 55,11 долларов/баррель соответственно.

Напомним, что стремительное падение стоимости нефти началось после того, как 27 ноября на последнем заседании в Вене ОПЕК отказалась принять решение о снижении добычи нефти. Согласно изданию The Economist, это создаст серьезные препятствия в достижении макроэкономических целей в 2015 году таким странам, как Россия, Нигерия, Венесуэла.

Помимо этого, эксперты сомневаются в том, что производство сланцевой нефти, добыча которой обходится дороже, чем сырой нефти, возрастет.

Нефть, которая в июне прошлого года продавалась в среднем за 115 долларов/ баррель, подешевела примерно на 54%.

Отметим, что в 17:20 нефть марки WTI на мировом рынке упала до 51,12 долларов/ баррель, а марки Brent - до 54,63 долларов.