Цены на нефть упали более чем на 2% на ожиданиях снижения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились более чем на 2% на ожиданиях спада спроса на этот вид сырья.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились более чем на 2% на ожиданиях спада спроса на этот вид сырья.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,78%, до 90,29 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,83%, до 82,31 доллара.

Из-за продолжающихся антиковидных ограничений в крупнейшем импортере нефти - Китае - трейдеры обеспокоены снижением спроса на сырье. "Они также "ломают голову", поскольку спрос в странах еврозоны также остается низким даже в условиях приближающегося запрета Европейского союза на поставки российской нефти", - сказал агентству Bloomberg старший рыночный аналитик Oanda Corp. Эд Моя.

В итоге негативные макроэкономические прогнозы снижают потенциальный спрос на нефть во всех этих странах.

"Цены на нефть не могут избавиться от ухудшения краткосрочных прогнозов со стороны двух крупнейших экономик мира", - подытожил эксперт.