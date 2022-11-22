Цены на нефть умеренно выросли

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднялись после больших колебаний на предыдущей торговой сессии.

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднялись после больших колебаний на предыдущей торговой сессии.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48%, до 87,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 80,33 доллара.

Трейдеры продолжают следить за перспективами спроса и предложения, в том числе за западными санкциями в отношении российских энергоносителей и ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Но особое внимание остается на действиях ОПЕК+.

Днем ранее стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. Тогда СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки. Цена нефти марки Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Затем госагентство Саудовской Аравии сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. После опровержения котировки отыграли падение и вернулись на прежний уровень.