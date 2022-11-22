О нас

Цены на нефть умеренно выросли

Цены на нефть умеренно выросли Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднялись после больших колебаний на предыдущей торговой сессии.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 09:27
Цены на нефть умеренно выросли

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднялись после больших колебаний на предыдущей торговой сессии.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48%, до 87,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 80,33 доллара.

Трейдеры продолжают следить за перспективами спроса и предложения, в том числе за западными санкциями в отношении российских энергоносителей и ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Но особое внимание остается на действиях ОПЕК+.

Днем ранее стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. Тогда СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки. Цена нефти марки Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Затем госагентство Саудовской Аравии сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. После опровержения котировки отыграли падение и вернулись на прежний уровень.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil prices rise moderately

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi