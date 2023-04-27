Цены на нефть умеренно выросли после двух дней падения

Мировые цены на нефть незначительно выросли в четверг утром после заметного падения в предыдущие два дня.

Мировые цены на нефть незначительно выросли в четверг утром после заметного падения в предыдущие два дня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18%, до 77,87 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 74,4 доллара.

Стоимость "черного золота" заметно снизилась за предыдущие два дня. За вторник и среду марка Brent подешевела на 5,92%, WTI - на 5,74%.

Рынки в ожидании заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка по учетной ставке, которые пройдут в начале мая. Решения регуляторов могут сказаться на нефтяном спросе. По данным CME Group, 70,7% аналитиков ожидают повышения учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение показателя на текущем уровне.