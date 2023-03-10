Цены на нефть умеренно снизились в начале пятничных торгов

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на безрисковости настроений вслед за фондовыми рынками и в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США.

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на безрисковости настроений вслед за фондовыми рынками и в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,58%, до 81,12 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 75,12 доллара.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика рынка труда в США. Аналитики считают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 205 тыс. после увеличения на 517 тыс. месяцем ранее.

Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в марте может вновь повысит учетную ставку. ФРС перешла к ужесточению в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией, а такая политика усиливает ожидания возможной рецессии, что негативно для перспектив нефтяного спроса.

Азиатские фондовые индексы тем временем падают, фьючерсы на фондовые индексы США также заметно опускаются после снижения основных фондовых индикаторов Уолл-стрит накануне. А уход трейдеров от риска отражается и на сырьевых рынках.