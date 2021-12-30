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Цены на нефть умеренно растут

Цены на нефть умеренно растут Цены на нефть умеренно выросли в четверг утром, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
30 декабря 2021 г. 09:10
Цены на нефть умеренно растут

Цены на нефть умеренно выросли в четверг утром, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,28%, до 79,43 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,33%, до 76,81 доллара США. В среду цена нефти марки Brent сразу после выхода американской статистики превысила 80 долларов США за баррель, впервые более чем за месяц, но затем в течение вечера несколько скорректировалась.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 декабря, уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 3,2 миллиона баррелей.

Однако, по мнению аналитиков S&P Global Platts, которое приводит газета Wall Street Journal, перспективы спроса на нефть, по крайней мере в Китае, неопределённы при учёте продолжающихся антиковидных мер там.

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Версия на азербайджанском языке Neft tədricən bahalaşır
Версия на английском языке Oil prices rise moderately

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