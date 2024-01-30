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Цены на нефть умеренно повысились

Цены на нефть умеренно повысились Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились во вторник после заметного снижения днем ранее.
Энергетика
30 января 2024 г. 10:29
Цены на нефть умеренно повысились

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились во вторник после заметного снижения днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,64 доллара за баррель. Это на 0,24 доллара (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,28 доллара (0,36%) и составили 77,06 доллара за баррель.

В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

По мнению аналитиков, некоторые участники рынка опасаются прямого военного столкновения США и Ирана, однако Вашингтон может постараться "сдержать эскалацию и дать ограниченный, локальный ответ на фоне электорального цикла".

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.

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