Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.

Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 79,94 долларов за баррель, что на 0,05 долларов (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 19 центов (0,2%), до 79,99 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 76,17 долларов за баррель, что на 0,06 долларов (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

"После длительного периода ликвидации длинных позиций рынок стал более сбалансированным, и к нефтетрейдерам постепенно возвращается "бычий" настрой, - написал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес. - Несмотря на все опасения по поводу рецессии в экономике, по-прежнему находятся желающие покупать нефть после снижения ее котировок. Это свидетельствует о том, что нефть - один из самых необходимых сырьевых товаров в мире".

При этом пониженная ликвидность на рынке, традиционно наблюдаемая в конце года, оказывает давление на котировки, добавил эксперт.