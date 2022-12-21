О нас

Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть стабильны после роста накануне Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 09:55
Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 79,94 долларов за баррель, что на 0,05 долларов (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 19 центов (0,2%), до 79,99 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 76,17 долларов за баррель, что на 0,06 долларов (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

"После длительного периода ликвидации длинных позиций рынок стал более сбалансированным, и к нефтетрейдерам постепенно возвращается "бычий" настрой, - написал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес. - Несмотря на все опасения по поводу рецессии в экономике, по-прежнему находятся желающие покупать нефть после снижения ее котировок. Это свидетельствует о том, что нефть - один из самых необходимых сырьевых товаров в мире".

При этом пониженная ликвидность на рынке, традиционно наблюдаемая в конце года, оказывает давление на котировки, добавил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices stable

Самое важное

Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05
Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi