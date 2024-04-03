Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть продемонстрировали стабильность утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне.

Цены на нефть продемонстрировали стабильность утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 88,97 доллара за баррель. Это на 0,05 доллара (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подорожали на 1,5 доллара (1,7%) до 88,92 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,04 доллара (0,05%) до 85,11 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,44 доллара (1,7%) до 85,15 доллара за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Между тем в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, сегодня Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.