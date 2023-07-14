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Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов

Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом.
Энергетика
14 июля 2023 г. 09:56
Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов

Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении "Эль-Шарара" из-за протестов.

Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет 81,4 долларов за баррель, что на 0,04 долларов (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,25 долларов (1,6%), до 81,36 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,08 долларов (0,1%), до 76,97 долларов за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,14 долларов (1,5%), до 76,89 долларов за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на максимумах с конца апреля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе.

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