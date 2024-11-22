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Цены на нефть стабилизировались после роста накануне

Цены на нефть стабилизировались после роста накануне Котировки нефти стабилизировались в пятницу после 2%-го подъема в четверг на фоне эскалации конфликта в Украине.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 09:46
Цены на нефть стабилизировались после роста накануне

Котировки нефти стабилизировались в пятницу после 2%-го подъема в четверг на фоне эскалации конфликта в Украине.

Как передает Report, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,09 долларов (0,12%) до 74,32 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,11 долларов (0,16%), до 70,21 доллар за баррель.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности. После этого ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Президент России Владимир Путин вчера заявил о том, что ВС страны вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против РФ.

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