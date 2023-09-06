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Цены на нефть стабилизировались после роста накануне

Цены на нефть стабилизировались после роста накануне Мировые цены на нефть в среду утром практически не изменились после роста вторника.
Энергетика
6 сентября 2023 г. 09:08
Цены на нефть стабилизировались после роста накануне

Мировые цены на нефть в среду утром практически не изменились после роста вторника.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent осталась на уровне прошлого закрытия в 90,04 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на отметке 86,69 доллара.

Днем ранее цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября.

Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страна продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года.

Рынки теперь ожидают в четверг выхода еженедельной статистики из США. Эксперты прогнозируют, что за неделю по 1 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 1,4 млн баррелей после падения на 10,6 млн баррелей неделей ранее.

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