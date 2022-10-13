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Цены на нефть стабилизировались после длительного снижения

Цены на нефть стабилизировались после длительного снижения Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно снизились, стабилизируясь после нескольких дней снижения. Рынки в ожидании данных о недельном изменении запасов сырья в США.
Энергетика
13 октября 2022 г. 09:10
Цены на нефть стабилизировались после длительного снижения

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно снизились, стабилизируясь после нескольких дней снижения. Рынки в ожидании данных о недельном изменении запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09%, до 92,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,06%, до 87,22 доллара.

За предыдущие три торговые сессии эти котировки потеряли порядка 5,5% на опасениях по поводу рецессии и падения спроса на нефть.

В среду рынки также обратили внимание на доклад ОПЕК. В документе организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам года на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 млн.

Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. По оценке API, коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 7 октября подскочили более чем на 7 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго США вечером в четверг.

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