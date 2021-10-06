Цены на нефть стабилизировались на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром прекратили рост после двухдневного ралли после того, как вышли данные о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в среду утром прекратили рост после двухдневного ралли после того, как вышли данные о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,1%, до 82,64 доллара США за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — выросла на символические 0,06%, до 78,98 доллара США за баррель.

Цены на нефть в среду утром стабилизировались после двухдневного ралли, начавшегося по итогам заседания ОПЕК+ Так, во вторник цена нефти марки Brent превышала 83 доллара США за баррель — впервые почти за три года. А WTI впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 79 долларов США за баррель.

Инвесторы оценивают вышедшие ночью данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США за минувшую неделю, которые выросли почти на 1 миллион баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,3 миллиона.