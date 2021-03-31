Цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть снизились. Котировки оказались под давлением после возобновления навигации в Суэцком канале

Фьючерсы на нефть снизились. Котировки оказались под давлением после возобновления навигации в Суэцком канале.

Как передает Report, в центре внимания трейдеров теперь находится заседание ОПЕК и союзников картеля, которое состоится позже на этой неделе.

Майские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 84 цента, или 1,3 процента, до 64,14 долларов США за баррель.

По итогам торгов фьючерсы на нефть WTI также упали в цене на 1,01 доллара, или 1,6 процента, до 60,55 долларов США за баррель.

За истекший период месяца фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 1%, а котировки Brent упали менее чем на 1%. Между тем за истекший период этого года оба сорта нефти подорожали примерно на 20%.