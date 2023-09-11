Цены на нефть снизились в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились рамках коррекции после роста почти на 10% за предыдущие две недели.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились рамках коррекции после роста почти на 10% за предыдущие две недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%, до 90,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 87,05 доллара.

Котировки нефти снижаются, оставаясь при этом на уровнях, достигнутых за предыдущие две недели роста подряд, за которые цены выросли по маркам на 7,3% и 9,6% соответственно.

Стабилизация цен происходит на фоне ожиданий вокруг усилий ОПЕК+ по снижению предложения нефти, что поддерживает стоимость нефти. В то же время продолжают сдерживать стоимость этого вида сырья опасения по поводу перспектив восстановления экономики Китая, крупного потребителя и импортера нефти.