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Цены на нефть снизились в рамках коррекции

Цены на нефть снизились в рамках коррекции Цены на нефть снизились в четверг утром в рамках коррекции после роста в среднем на 5% за два торговых дня.
Энергетика
13 января 2022 г. 09:23
Цены на нефть снизились в рамках коррекции

Цены на нефть снизились в четверг утром в рамках коррекции после роста в среднем на 5% за два торговых дня.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24%, до 84,47 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 82,46 доллара.

Такой динамике способствовали данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 января упали на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, до 413,3 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,9 млн. Запасы при этом оказались на минимальном уровне с недели по 5 октября 2018 года, когда показатель находился на уровне 409,9 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы сохраняли опасения по поводу перебоев с экспортом нефти из Казахстана из-за массовых протестов на фоне роста цен на сжиженный газ.

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