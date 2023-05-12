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Цены на нефть снизились в пределах 0,5%

Цены на нефть снизились в пределах 0,5% Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром в пределах 0,5%.
Энергетика
12 мая 2023 г. 09:05
Цены на нефть снизились в пределах 0,5%

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром в пределах 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49%, до 74,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 70,6 доллара.

Рынки ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, публикация которых запланирована на вечер пятницы. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре - до 588 агрегатов.

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Версия на английском языке Oil prices slightly decline

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