Цены на нефть снизились в пределах 0,5%

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром в пределах 0,5%.

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром в пределах 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49%, до 74,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 70,6 доллара.

Рынки ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, публикация которых запланирована на вечер пятницы. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре - до 588 агрегатов.